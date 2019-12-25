Петербурженка отправится в колонию за ювелирное ограбление соседки

С пострадавшей злоумышленница делила квартиру на Суздальском.

Петербурженке Кристине Смирновой предстоит провести два года в колонии общего режима за кражу с проникновением в жилище. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, женщина признана виновной судом.

Установлено, что в мае прошлого года подсудимая взломала входную дверь в комнату своей соседки – с ней злоумышленница делила квартиру в доме №57 по Суздальскому проспекту. В чужой комнате женщина нашла ювелирные украшения и решила их присвоить. Ущерб хозяйке колец и сережек составил 166 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что петербуржца с подельницей осудят за хищение у 113 пайщиков 44 миллионов рублей.

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