Петербуржца с подельницей осудят за хищение у 113 пайщиков 44 миллионов рублей

Аферисты привлекли деньги в кредитный потребительский кооператив.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Как рассказали в пресс-службе ведомства, фигурантами дела стали 48-летний петербуржец и 47-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья.

По версии следствия, обвиняемые с 30 августа 2011 года по 20 мая 2014 года заключили договоры передачи личных сбережений в некий кредитный потребительский кооператив "Союз Финансовых инициатив". Договоры с гражданами подписывались на срок от одного до двенадцати месяцев, при этом аферисты обещали выплачивать прибыль в размере от 2,3 до 3,8 процентов годовых. Все привлеченные деньги обвиняемые попросту похитили, причинив 113 пайщикам кооператива ущерб на общую сумму свыше 44 млн рублей.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело передадут в Куйбышевский районный суд.

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