В Кировском районе Ленобласти мнительная женщина сообщила в полицию о похищении мужа

На деле пропавший супруг со знакомым предпринимателем обсуждали в машине дела.

Утром 9 февраля в полицию Ленобласти обратилась жительница Кировского района. Перепуганная женщина сообщила, что неизвестные посадили ее мужа в "Ауди" и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщила "Фонтанка", никакого похищения на деле не было, женщина попросту всполошила полицию. В ходе введенного плана "Перехват" автомобиль быстро нашли и остановили в том же районе, "похищенный" супруг находился в салоне со знакомым предпринимателем. Удивленные мужчины заявили, что обсуждали деловой конфликт и пытались его решить, а в поездку оба отправились добровольно.

Мужчин увезли в отдел для разбирательств.

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Фото: Piter.TV