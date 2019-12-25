Неизвестный украл из храма в Парголово золотые украшения

Опрошена свечница храма, которая видела подозрительного мужчину у иконы.

Накануне в полицию поступило сообщение о краже из "Храма во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских" (пос. Парголово, ул. Карьерная д. 3). Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Установлено что 1 февраля около 14:10, неизвестный, находясь в помещении храма, из оклада иконы совершил хищение золотых украшений (пожертвования прихожан) и с места происшествия скрылся.

Опрошена свечница храма, которая видела подозрительного мужчину у иконы. Приметы: на вид около 30 лет, рост 160-170 см, плотного телосложения, лицо круглое, светлые волосы, был одет в куртку темного цвета, джинсы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина подозревается в краже вазы XVIII века у своей знакомой из Петербурга.

Фото: Piter.tv