Мужчина подозревается в краже вазы XVIII века у своей знакомой из Петербурга

После кражи мужчина успел продать некоторые вещи или сдать в ломбард.

Полиция Петербурга задержала мужчину, который подозревается в краже имущества на 6 млн рублей и предмета антиквариата у своей знакомой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Жительница дома в Солдатском переулке обратилась в полицию 22 января 2021. По ее словам, знакомый, которого она приютила пожить у себя, украл из нее из квартиры имущество. Она перечислила пропавшие вещи: подвеска с драгоценными камнями за 50 тыс. долларов, антикварная фарфоровая ваза XVIII века, которую она приобрела на аукционе за 20 тыс. долларов, эксклюзивная золотая рубка, брендовая сумка за 200 тыс. рублей и еще ряд ювелирных украшений. Злоумышленник похищал имущество в разные дни в течение месяца, а затем пропал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли мужчину в Приморском районе. Уроженец города Выборг нигде не работает, ранее не судим. У гражданина обнаружили похищенную брендовую сумку. Часть похищенного он перепродал "с рук" или сдал в ломбард. Местонахождение имущества устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемого задержали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у сотрудницы "Газпрома" украли кроссовер за 2,2 млн рублей в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО