  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина подозревается в краже вазы XVIII века у своей знакомой из Петербурга
Сегодня, 11:35
143
nadezhda_sib

Мужчина подозревается в краже вазы XVIII века у своей знакомой из Петербурга

0 0

После кражи мужчина успел продать некоторые вещи или сдать в ломбард.

Полиция Петербурга задержала мужчину, который подозревается в краже имущества на 6 млн рублей и предмета антиквариата у своей знакомой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 

Жительница дома в Солдатском переулке обратилась в полицию 22 января 2021. По ее словам, знакомый, которого она приютила пожить у себя, украл из нее из квартиры имущество. Она перечислила пропавшие вещи: подвеска с драгоценными камнями за 50 тыс. долларов, антикварная фарфоровая ваза XVIII века, которую она приобрела на аукционе за 20 тыс. долларов, эксклюзивная золотая рубка, брендовая сумка за 200 тыс. рублей и еще ряд ювелирных украшений. Злоумышленник похищал имущество в разные дни в течение месяца, а затем пропал. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли мужчину в Приморском районе. Уроженец города Выборг нигде не работает, ранее не судим. У гражданина обнаружили похищенную брендовую сумку. Часть похищенного он перепродал "с рук" или сдал в ломбард. Местонахождение имущества устанавливается. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемого задержали. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у сотрудницы "Газпрома" украли кроссовер за 2,2 млн рублей в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: антиквариат, кража, ювелирные изделия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии