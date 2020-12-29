У сотрудницы "Газпрома" украли кроссовер за 2,2 млн рублей в Петербурге

Машина была припаркована около дома заявительницы.

У специалиста ООО "Газпром трансгаз" украли иномарку за 2,2 млн рублей. Машина пропала в ночь с 24 на 25 января, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Потерпевшая сразу же обратилась в экстренные службы. "Киа Соренто Прайм" 2019-го года выпуска был припаркован у дома на Красносельском шоссе.

Правоохранители просмотрели и изъяли видео с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у неработающего жителя Ленобласти угнали иномарку за 2,7 млн рублей с платной парковки в Пулково.

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