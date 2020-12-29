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У неработающего жителя Ленобласти угнали иномарку за 2,7 млн рублей с платной парковки в Пулково
Сегодня, 9:57
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nadezhda_sib

У неработающего жителя Ленобласти угнали иномарку за 2,7 млн рублей с платной парковки в Пулково

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Машину украли практически сразу же после того, как ее на парковке оставил хозяин.

Житель Ленобласти лишился дорогой иномарки, которую оставил на платной парковке аэропорта Пулково. Накануне потерпевший обратился по телефону экстренных служб, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявителя 1964-го года рождения, "Хендэ" за 2,7 млн рублей пропал в период с 21 по 24 января. Автомобиль застрахован. 

Благодаря камерам видеонаблюдения, полицейским удалось установить, когда украли машину. Неизвестный уехал на ней всего спустя 40 минут после того, как из нее вышел хозяин.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рецидивиста из Ленобласти задержали за кражу иномарки с парковки гипермаркета. 

Фото: pixabay.com

Теги: кража, платная парковка пулково, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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