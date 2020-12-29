Рецидивиста из Ленобласти задержали за кражу иномарки с парковки гипермаркета

У задержанного уже есть условный срок лишения свободы.

Полиция задержала подозреваемого в угоне иномарки с парковки на Дальневосточном проспекте. Машина пропала в течение 15-ти минут 8-го января. Подозреваемым оказался мужчина, который ранее уже был судим, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Парковка расположена у гипермаркета. По горячим следам сотрудники уголовного розыска Невского района задержали подозреваемого в поселке им. Морозова во Всеволожском районе. Задержанному 29 лет. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж, угон, незаконный оборот наркотиков. За последнее преступление он получил в 2019-го году 3 года лишения свободы условно.

Похищенный "Фольксваген" изъяли. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража". Устанавливаются все возможные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО