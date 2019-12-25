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Решение о начале школьных каникул в Петербурге ещё не принято
Сегодня, 13:44
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Решение о начале школьных каникул в Петербурге ещё не принято

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Вопрос о начале каникул уже начал обсуждаться.

Дата начала зимних каникул для петербургских школьников пока не определена. Как сообщили в пресс-службе Комитета по образованию, окончательное решение не принято.

Дело в том, что из-за коронавируса, гриппа и ОРВИ на дистанционное обучение ушли уже 570 классов в 178 школах. Вопрос о начале каникул уже начал обсуждаться, решение объявят в ближайшие дни. В это же время школьные каникулы в Ленобласти начнутся 25 декабря.

Ранее врач-инфекционист Александра Гринева рассказала Piter.tv о причинах превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: дети, каникулы, школа
Категории: Лента новостей,

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