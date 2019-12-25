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Школьные каникулы в Ленобласти начнутся 25 декабря
Сегодня, 15:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Школьные каникулы в Ленобласти начнутся 25 декабря

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Губернатор пояснил, что решение связано с профилактикой распространения коронавируса.

Зимние каникулы в школах Ленобласти в этом году начнутся с 25 декабря. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на заседании губернаторского пресс-клуба Ленобласти, которое проходило в пресс-центре ТАСС.

Позже выходить с каникул не собираемся. Закончатся календарные новогодние каникулы, мы выходим учиться.

Александр Дрозденко, губернатор 47 региона

Губернатор пояснил, что решение связано с профилактикой распространения коронавируса. Он отметил, что на данный момент уже есть десятки случаев госпитализаций детей.

Также Дрозденко добавил, что в регионе до Нового года не планируется введение новых ограничений.

"Елка желаний" впервые пройдет во всех районах Ленобласти. Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что установка елок во всех 17 районах и городском округе позволит исполнить желания большего числа детей.

Фото: pexels

 

Теги: александр дрозденко, каникулы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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