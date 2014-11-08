Инфекционист назвала причины превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге

Среди взрослых эпидпороги заболеваемости уже превышены на 73%, среди детей 7-14 лет – почти на 150%.

Как сообщила начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия, по данным на 6 декабря, суммарно заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге уже на 70% выше установленного эпидпорога. У детей школьного возраста 7-14 лет превышение пороговых значений достигло 150%. При этом, годом ранее в Петербурге грипп диагностировали в единичных случаях. Рассказываем, почему в этом году в Северную столицу вернулся грипп и где можно вакцинироваться от него.

Врач-инфекционист Александра Гринева рассказала Piter.tv о причинах превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В этом году определенно более низкий охват вакцинации против сезонного гриппа. Школьники в большинстве случаев прививаются в школах с согласия родителей. Но отказов очень много. В прошлом году в преддверии выпуска вакцины против коронавируса за неимением большего была развёрнута мощная программа по комплексной вакцинации против сезонного гриппа и пневмококковой инфекции. Люди стояли в очередях на прививки, желающих было очень много. В этом году эта программа утратила свою актуальность. Александра Гринева, инфекционист

Александра Гринева отметила, что в этом году все зациклились на вакцинации от коронавируса, а о сезонном гриппе и о необходимости ежегодной вакцинации забыли.

В этом году, по своему опыту, людей, желающих вакцинироваться против гриппа, было в разы меньше. И результат этого не заставил себя ждать, к сожалению. Александра Гринева, инфекционист

По официальным данным Роспотребнадзора, на 6 декабря в Петербурге привито против гриппа 2 134 324 человека, в том числе 343 422 ребенка, что составило 39,5% населения города. По планам должны были быть привиты не менее 60% населения.

Профилактика гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор напоминает, что наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация. Также необходимо соблюдать следующие правила:

- сокращение времени пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;

- использование масок в общественных местах;

- ограничение контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания;

- регулярное тщательное мытье рук с мылом и промывание полостей носа;

- регулярное проветривание, влажная уборка и увлажнение воздуха в помещении, в котором находитесь;

- введение в рацион питания больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.);

- использование препаратов и средств неспецифической профилактики, повышающих иммунитет (по рекомендации врача);

- здоровый образ жизни, полноценный сон, сбалансированное питание и регулярные занятия спортом.

Где привиться от гриппа в Петербурге

Как узнал Piter.tv в Комитете по здравоохранению, на данный момент Роспотребнадзор принимает решение об окончании кампании по вакцинации от гриппа. На данный момент сделать прививку от гриппа можно в поликлиниках по месту жительства. Мобильные пункты в виде машин скорой помощи, которые можно было видеть осенью около станций метро, уже не работают. Такие пункты функционируют только до наступления холодов.

Фото: pexels