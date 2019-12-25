В Петербурге эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 73%

Среди детей 7-14 лет – превышение составляет почти 150%.

В Петербурге суммарно зарегистрировано 83 130 случаев ОРВИ, из них более половины – у детей. Об этом сообщила начальник эпидотдела Управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия.

Ситуация непростая, напряженная.<…> Из зарегистрированных 83 130 случаев ОРВИ, более половины (53 тысячи случаев) – это дети. Ирина Чхинджерия начальник эпидотдела Управления Роспотребнадзора по Петербургу

Среди взрослых эпидпороги заболеваемости уже превышены на 73%, среди детей 7-14 лет – почти на 150%.

В отличие от прошлого года, фиксируется грипп. Еженедельно отмечаются единичные случаи. Ирина Чхинджерия, специалист Роспотребнадзора

Ирина Чхинджерия выразила сожаление слабыми темпами вакцинации от гриппа среди детей. План вакцинации выполнен на 69% из-за недопоставки детской вакцины.

Всего от гриппа в Петербурге привито 39,5% от численности населения, планировали же привить больше 60%. Прививку можно сделать до конца года. Однако, как уточнила специалист, если темпы заболеваемости будут расти, то прививаться уже будет нецелесообразно.

В Петербурге на дистант из-за заболеваний переведены 2,75% классов.

Фото: Piter.tv