В Петербурге на дистант из-за заболеваний переведены 2,75% классов

Количество обучающихся, которые находятся на смешанном формате обучения, выросло до 5 587 человек.

За неделю в Петербурге почти в три раза выросло количество школьных классов, которые ушли на карантин из-за ОРВИ или коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

По данным на 6 декабря, закрыта 21 группа в 16 детских садах, на дистанционном обучении находится 551 класс в 166 школах (2,75% от общего количества классов).

Количество обучающихся, которые находятся на смешанном формате обучения, выросло до 5 587 человек.

В Петербурге Комздрав отметил резкий рост заболеваемости ОРВИ среди детей.

Фото: Piter.tv