В Петербурге отметили резкий рост заболеваемости ОРВИ среди детей

При этом, рост заболеваемости никак не связан с коронавирусом.

В Петербурге наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ среди детей. Об этом рассказала начальник отдела по организации помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яна Панютина.

При этом, рост заболеваемости никак не связан с коронавирусом. Однако, в данный период времени отмечается большая нагрузка на детские стационарные и амбулаторные медицинские организации.

В Петербурге детей с коронавирусом принимают два медицинских учреждения и Педиатрический университет.

К концу ноября в Ленобласти из-за пандемии на дистанционное обучение перешли 67 классов.

Фото: Piter.tv