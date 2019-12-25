В Ленобласти из-за пандемии на дистанционное обучение перешли 67 классов

Полностью закрытых школ в регионе нет.

В Ленобласти из-за коронавируса на дистанционное обучение переведены 67 классов в 34-ти школах. Полностью закрытых школ в регионе нет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Весь класс переходит на онлайн-обучение, если хотя бы один ученик заболел коронавирусом. Также у контактировавшего с заболевшим с согласия родителей могут взять ПЦР-тест.

Зачастую пройти ПЦР-тестирование стремятся старшеклассники, которые не хотят уходить на удалённое обучение в конце четверти.

Почти четыре тысячи школьников Петербурга учатся дома.

Фото: pexels