В Ленобласти из-за пандемии на дистанционное обучение перешли 67 классов

В Ленобласти из-за коронавируса на дистанционное обучение переведены 67 классов в 34-ти школах. Полностью закрытых школ в регионе нет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Весь класс переходит на онлайн-обучение, если хотя бы один ученик заболел коронавирусом. Также у контактировавшего с заболевшим с согласия родителей могут взять ПЦР-тест.
Зачастую пройти ПЦР-тестирование стремятся старшеклассники, которые не хотят уходить на удалённое обучение в конце четверти.
Почти четыре тысячи школьников Петербурга учатся дома.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все