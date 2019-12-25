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Почти четыре тысячи школьников Петербурга учатся дома
Сегодня, 15:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Почти четыре тысячи школьников Петербурга учатся дома

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Большая часть детей, находящихся на семейном обучении – это ученики начальных классов.

В 2021-2022 учебном году на семейном обучении находятся 3 704 юных петербуржца (в прошлом году – 3704). Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-службе Минобразования.

Большая часть детей, находящихся на семейном обучении – это ученики начальных классов.

Семейное обучение — это форма получения образования вне школы. Такой формат предполагает самостоятельное освоение основной образовательной программы, ответственность за это лежит на родителях.

Ранее выборгские школьники заново построили Аннинские укрепления.

Фото: pexels

Теги: школьники
Категории: Лента новостей,

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