Выборгские школьники заново построили Аннинские укрепления

Конкурентами выборгских школьников было порядка 200 проектов из разных стран мира.

В четверг, 25 ноября, в пресс-службе администрации Ленинградской области рассказали Piter.tv, что выборгские школьники получили бронзовый приз международного конкурса IEYI-2021.

Руслан Романов, Денис Малиновцев и Эвелина Филиппова из Дворца творчества Выборга разработали детальный макет с движущейся моделью, интерпретирующий один из этапов строительства Аннинских укреплений. На изготовление и разработку проекта ушло несколько месяцев, а затем работа была представлена на региональном отборочном этапе выставки.

После победы они приняли участие в международном конкурсе, который проходил онлайн.

Отмечается, что конкуренцию выборгским школьником составляли около 200 проектов из Китая, Японии, Тайваня, Индонезии, Индии, Италии, России, Украины, Беларуси и других стран. Россию представили 11 городов и 19 проектов. Всего соотечественники получили 9 медалей.

Напомним, Аннинские укрепления являются редким памятником русского оборонного зодчества послепетровского времени, а также самым значительным сооружением середины XVIII века в Выборге. Также назывались Анненкрон (нем. Annenkrone — Корона Святой Анны) в честь императрицы Анны Иоанновны.

Фото: Администрация Ленобласти; AnneG94/Викимедия; Википедия