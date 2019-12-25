  1. Главная
Школе №16 на Васильевском острове присвоено имя погибшего участника СВО
Соответствующую инициативу поддержало правительство Северной столицы.

Школа №16, расположенная на Наличной улице в Василеостровском районе Петербурга, получит имя погибшего участника СВО и командующего "Ленинградским полком" Евгения Вашунина. Об этом рассказал председатель городского парламента Александр Бельский 14 октября. 

Соответствующую инициативу поддержало правительство Северной столицы, сейчас готовятся документы для направления в Топонимическую комиссию. Указанное образовательное учреждение сотрудничает с Военной академией МТО. Это вуз, где преподавал сам Евгений Александрович. 

Напомним, Евгений Вашунин ушел из жизни в июле 2023 года, он получил серьезное ранение, когда полк оказывал помощь отряду "Шторм". 

Ранее на Piter.TV: доброволец СВО из Петербурга стал участником программы "Время героев". 

Фото: пресс-служба парламента Петербурга 

