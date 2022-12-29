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Командующий "Ленинградским полком" погиб в зоне СВО
Сегодня, 20:08
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Командующий "Ленинградским полком" погиб в зоне СВО

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14 июля полк оказывал помощь отряду "Шторм", который "оказался в оперативном окружении украинских боевиков".

В зоне СВО погиб командующий "Ленинградским полком" Евгений Вашунин. Об этом сообщил глава ЗакСа Александр Бельский сегодня, 24 июля.

Как утверждает Бельский, 14 июля полк оказывал помощь отряду "Шторм", который "оказался в оперативном окружении украинских боевиков".

В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты.

Александр Бельский, глава ЗакСа

Ранее на Piter.TV: мобилизованного, оставившего часть, задержали в Петербурге.

Фото: пресс-служба петербургского ЗакСа

Теги: александр бельский, военная операция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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