Командующий "Ленинградским полком" погиб в зоне СВО

14 июля полк оказывал помощь отряду "Шторм", который "оказался в оперативном окружении украинских боевиков".

В зоне СВО погиб командующий "Ленинградским полком" Евгений Вашунин. Об этом сообщил глава ЗакСа Александр Бельский сегодня, 24 июля.

Как утверждает Бельский, 14 июля полк оказывал помощь отряду "Шторм", который "оказался в оперативном окружении украинских боевиков".

В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты. Александр Бельский, глава ЗакСа

Ранее на Piter.TV: мобилизованного, оставившего часть, задержали в Петербурге.

Фото: пресс-служба петербургского ЗакСа