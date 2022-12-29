Командующий "Ленинградским полком" погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб командующий "Ленинградским полком" Евгений Вашунин. Об этом сообщил глава ЗакСа Александр Бельский сегодня, 24 июля.
Как утверждает Бельский, 14 июля полк оказывал помощь отряду "Шторм", который "оказался в оперативном окружении украинских боевиков".
В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты.
Александр Бельский, глава ЗакСа
Ранее на Piter.TV: мобилизованного, оставившего часть, задержали в Петербурге.
Фото: пресс-служба петербургского ЗакСа
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