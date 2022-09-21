Мобилизованного, оставившего часть, задержали в Петербурге

В Петербурге задержали 31-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за оставление места службы. Подробности стали известны Piter.tv.
По имеющейся информации, М., являясь мобилизованным военнослужащим, самовольно оставил воинскую часть более одного месяца назад. Поэтому он был объявлен в розыск.
Задержанный был доставлен в полицию, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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Фото: Piter.tv
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