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Мобилизованного, оставившего часть, задержали в Петербурге
Сегодня, 13:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мобилизованного, оставившего часть, задержали в Петербурге

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Задержанный был доставлен в полицию, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В Петербурге задержали 31-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за оставление места службы. Подробности стали известны Piter.tv.

По имеющейся информации, М., являясь мобилизованным военнослужащим, самовольно оставил воинскую часть более одного месяца назад. Поэтому он был объявлен в розыск.

Задержанный был доставлен в полицию, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников СВО.

Фото: Piter.tv

Теги: дезертирство, мобилизованный
Категории: Лента новостей,

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