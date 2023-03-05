Стремительное наступление Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции значительно обострило проблему Украины с пополнением армии живой силой, из-за чего киевский режим сейчас явно проигрывает на поле боя. Соответствующими данными с аудиторией поделились британские журналисты из издания The Telegraph. Авторы публикации указали, что изменение позиции американского президента-республиканца Дональда Трампа в пользу Москвы усугубило пораженческие настроения на Украине.

Нежелание служить или продолжать службу, если говорить о постоянно растущем числе дезертиров, давно беспокоит Украину... Шокирующее наступление ВС РФ... резко обострило проблемы Украины с численностью личного состава. материал иностранного СМИ

Польский аналитик Конрад Музки заметил, что Украина "явно проигрывает". В основном, по его мнению, эта ситуация связана с нехваткой людей в рядах ВСУ. The Telegraph дополнительно поговорила с местными жителями. Один из них, 35-летний скрывающийся от мобилизации мужчина по имени Павел, отметил, что боится службы в армии. Другой украинец по имени Александр сообщил, что опасается того, что может попасть в пехоту, так как практически каждый новобранец ВСУ оказывается именно там.

В Британии рассказали, чем обернется отказ Зеленского Трампу.

Фото: pxhere.com