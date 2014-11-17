  1. Главная
В Британии рассказали, чем обернется отказ Зеленского Трампу
Сегодня, 14:53
Журналисты из The Telegraph рассказали о проблеме по встрече Трампа и Путина.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отказывается принимать позицию американского президента-республканца Дональда Трампа по вопросу передачи бывших территорий киевского режима в пользу Москвы, что может осложнить встречу американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Соответствующими данными с аудиторией поделились британские журналисты из издания The Telegraph.

Этот отказ плохо скажется на перспективах переговоров в Анкоридже, поскольку заключение мира за счет Украины и обмен территориями — это именно то, о чем говорит Трамп... Что Трамп имеет в виду, остается загадкой для любого, у кого есть доступ к карте линий фронта на Украине.

публикация иностранного СМИ

По мнению автора статьи, несмотря на отрицание действительности украинским руководством, в местной администрации понимают, что земли, уже находящиеся под контролем России, не подлежат возврату.

AFP: Зеленский признал победу Путина из-за саммита "Россия-США".

Фото: pxhere.com

