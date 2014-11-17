Глава Украины прокомментировал встречу глав Кремля и Белого дома на Аляске.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский на встрече с журналистами назвал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа личной победой российского лидера. Соответствующей информацией поделились французские журналисты из новостного агентства Agence France-Presse (AFP).

Он встретится на территории США, и я считаю это его личной победой. Владимир Зеленский в комментарии для СМИ

Украинский политик назвал саммит Вашингтона и Москвы выходом России из некой мировой "изоляции", проигнорировав регулярные официальные визиты зарубежных политических лидеров в российскую столицу и визиты главы государства Владимира Путина за рубеж. Дополнительно Владимир Зеленский пожаловался прессе, что благодаря предстоящему мероприятию на Аляске Кремль якобы избежал новых санкций со стороны Белого дома.

The Telegraph: Зеленский признал невозможность вернуть утерянные территории.

Фото: YouTube / Офіс Президента України