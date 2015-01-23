Доброволец СВО из Петербурга стал участником программы "Время героев"

Бывший юрист и отец многодетной семьи пройдет стажировку в Смольном.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил очередного участника кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" — Алексея Ванеева, добровольца специальной военной операции.

До участия в программе Алексей Ванеев служил добровольцем в зоне СВО и был награжден медалями "За отвагу" и "За участие в СВО". До службы он работал юристом, занимаясь экспертизой нормативных актов и организационными вопросами в государственных структурах.

После возвращения он решил продолжить профессиональное развитие и будет проходить стажировку в Комитете территориального развития Санкт-Петербурга под руководством вице-губернатора Натальи Чечиной.

Алексей является многодетным отцом и активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. По словам представителей программы, его опыт служения стране и семье станет примером для молодых специалистов, которые выбирают путь общественной и государственной работы.

