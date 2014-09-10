Новые машины отправились из Петербурга в зону СВО

Петербург передал Лужскому гарнизону два автомобиля.

Из Санкт-Петербурга в зону боевых действий специальной военной операции направлены два автомобиля, которые передали Лужскому гарнизону, сообщили в администрации города.

В Санкт-Петербурге два автомобиля были переданы военным для использования в зоне специальной военной операции. Техника направлена представителям Лужского гарнизона. Церемония передачи прошла совместно с председателем комитета по благоустройству города Сергеем Петриченко.

По словам представителя администрации Игоря Разумишкина, новые автомобили помогут бойцам в выполнении задач и окажут поддержку на фронте. Он выразил уверенность, что новые военные автомобили помогут бойцам на фронте.

Telegram / Евгений Разумишкин