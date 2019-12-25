  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ВС России освободили Юнаковку в Сумской области
Сегодня, 12:38
108
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

ВС России освободили Юнаковку в Сумской области

0 0

"Север" получил задачу на СВО.

Российские военнослужащие от 26 сентября освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Юнаково, расположенный на территории Сумской области. Бойцы в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника из Вооруженных сил Украины. Такое заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. 

В период с 8.00 до 11.00 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Два дрона сбито над территорией Курской области,
и еще один – над территорией Белгородской области.

пресс-служба Минобороны России

Известно, что в период с 20 по 26 сентября Вооруженными Силами нашей страны нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по позициям ВСУ. В результате военнослужащие поразили объекты военно-промышленного комплекса, транспортной и энергетической инфраструктуры, склады боеприпасов, инфраструктуру местных военных аэродромов, а также места сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников.

Правоохранительные органы опровергли слухи о недопуске СКР к телу Бориса Авакяна.

Фото: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво, сумская область, юнаковка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии