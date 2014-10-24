Из-за взрыва около родильного дома в Шымкенте погиб сторож

Хлопок раздался в межбольничной аптеке.

На юге Казахстана сегодня утром, 21 мая, прогремел взрыв. Инцидент произошел около родильного дома в Шымкенте. В результате случившегося погиб сторож. Об этом сообщили в ТАСС.

В пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям сообщили, что трагедия произошла из-за кислородного баллона, который находился в межбольничной аптеке. Из-за взрыва здание рухнуло. По предварительным данным, был поврежден стоящий рядом жилой дом, однако данная информация сейчас уточняется.

На данный момент выясняются причины случившегося. Отметим, что пожар, возникший в результате взрыва, удалось потушить.

Ранее на Piter.tv: при взрыве на юге Пакистана погиб один человек.

Фото: Piter.tv