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Из-за взрыва около родильного дома в Шымкенте погиб сторож
Сегодня, 10:24
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Из-за взрыва около родильного дома в Шымкенте погиб сторож

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Хлопок раздался в межбольничной аптеке.

На юге Казахстана сегодня утром, 21 мая, прогремел взрыв. Инцидент произошел около родильного дома в Шымкенте. В результате случившегося погиб сторож. Об этом сообщили в ТАСС.

В пресс-службе  городского департамента по чрезвычайным ситуациям сообщили, что трагедия произошла из-за кислородного баллона, который находился в межбольничной аптеке. Из-за взрыва здание рухнуло. По предварительным данным, был поврежден стоящий рядом жилой дом, однако данная информация сейчас уточняется.

На данный момент выясняются причины случившегося. Отметим, что пожар, возникший в результате взрыва, удалось потушить. 

Ранее на Piter.tv: при взрыве на юге Пакистана погиб один человек.

Фото: Piter.tv

 

Теги: взрыв, казахстан, погиб сторож, родильный дом, шымкент
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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