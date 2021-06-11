Шаттлы между Москвой и Петербургом перевезли 2 млн пассажиров

Шаттлы авиакомпании "Аэрофлот" перевезли между Москвой и Петербургом 2 млн человек. Об этом сообщили накануне в пресс-службе перевозчика.
Напомним, шаттлы были запущены на маршруте 1 июня. В день выполняют 70 рейсов. Пассажиры могут бесплатно менять билеты по этому направлению в диапазоне 12 часов.
В настоящее время авиакомпания анализирует пассажиропотоки и оценивает возможность расширения программы и на другие маршруты по РФ.
Ранее мы рассказывали о том, что за сезон пассажиропоток между Петербургом и Тегераном увеличился вдвое.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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