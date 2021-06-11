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Шаттлы между Москвой и Петербургом перевезли 2 млн пассажиров
Сегодня, 8:59
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Шаттлы между Москвой и Петербургом перевезли 2 млн пассажиров

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Шаттлы были запущены на маршруте 1 июня.

Шаттлы авиакомпании "Аэрофлот" перевезли между Москвой и Петербургом 2 млн человек. Об этом сообщили накануне в пресс-службе перевозчика. 

Напомним, шаттлы были запущены на маршруте 1 июня. В день выполняют 70 рейсов. Пассажиры могут бесплатно менять билеты по этому направлению в диапазоне 12 часов. 

В настоящее время авиакомпания анализирует пассажиропотоки и оценивает возможность расширения программы и на другие маршруты по РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что за сезон пассажиропоток между Петербургом и Тегераном увеличился вдвое. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: москва петербург, шаттлы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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