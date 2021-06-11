Шаттлы между Москвой и Петербургом перевезли 2 млн пассажиров

Шаттлы были запущены на маршруте 1 июня.

Шаттлы авиакомпании "Аэрофлот" перевезли между Москвой и Петербургом 2 млн человек. Об этом сообщили накануне в пресс-службе перевозчика.

Напомним, шаттлы были запущены на маршруте 1 июня. В день выполняют 70 рейсов. Пассажиры могут бесплатно менять билеты по этому направлению в диапазоне 12 часов.

В настоящее время авиакомпания анализирует пассажиропотоки и оценивает возможность расширения программы и на другие маршруты по РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что за сезон пассажиропоток между Петербургом и Тегераном увеличился вдвое.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)