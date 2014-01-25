За сезон пассажиропоток между Петербургом и Тегераном увеличился вдвое

Российские туристы также проявляют повышенный интерес к Ирану.

Этим летом пассажиропоток между Петербургом и Тегераном удвоился по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС.

Теперь между этими двумя городами выполняется шесть рейсов в неделю, тогда как в прошлом году их было всего три. Дополнительные рейсы осуществляют авиакомпании Iran Airtour Airlines и Iran Aseman Airlines, что позволяет удовлетворять увеличивающийся спрос, особенно со стороны иранских туристов, которые всё чаще выбирают Санкт-Петербург для своих поездок.

Российские туристы также проявляют повышенный интерес к Ирану. За прошедший год увеличилось количество как организованных туров, так и самостоятельных путешествий, причём число последних выросло на 20%. Самыми популярными маршрутами среди россиян становятся поездки через Тегеран, Исфахан, Йезд и Шираз, а также путешествия, включающие посещение исторических памятников, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В аэропорту Пулково рассчитывают, что поток иранских гостей в Санкт-Петербург будет продолжать расти и в скором времени увеличится на 20-30%, что указывает на взаимный интерес обеих стран к культурному обмену и новым туристическим направлениям.