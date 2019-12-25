Пулково отмечает 1 год с начала выполнения рейсов в Абу-Даби

В честь этого события в зале регистрации пассажиров устроили праздник: гости увидели танцевальное представление от балерины, попробовали праздничный торт, который торжественно разрезали члены экипажа и представители аэропорта, а также насладились угощениями, символизирующими восточное гостеприимство.

Компания "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта Пулково) отметила первую годовщину полетов авиакомпании Etihad Airways. Эта компания стал первым авиаперевозчиком, который связал Санкт-Петербург и Абу-Даби прямым авиасоединением.

В честь этого события в зале регистрации пассажиров устроили праздник: гости увидели танцевальное представление от балерины, попробовали праздничный торт, который торжественно разрезали члены экипажа и представители аэропорта, а также насладились угощениями, символизирующими восточное гостеприимство. Пассажиры могли поучаствовать в викторинах, выиграть призы и сделать памятные фотографии.

Благодаря сотрудничеству с Etihad Airways, впервые в истории запущен рейс в Абу-Даби из Пулково. Авиакомпания занимает ведущие позиции в мире по качеству сервиса. А обширная маршрутная сеть позволяет всего с одной пересадкой в Абу-Даби продолжить путешествие в города Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и другие уголки мира, делая ещё большее число направлений доступными для пассажиров. Асият Халваши, директор по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта Пулково)

За год сотрудничества с Пулково авиакомпания Etihad Airways обслужила более 59 тыс. пассажиров. Etihad Airways совершает рейсы из Санкт-Петербурга в Абу-Даби три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Осенью и зимой компания изменила расписание, перенеся вылет из ночного на утренний. Теперь рейс отправляется из Пулково в 11:50, а прибытие в Абу-Даби ожидается в 19:10. Полет длится 6 часов 20 минут. Время указано локально для каждого аэропорта. Маршрут обслуживается самолетом Boeing 787 Dreamliner.