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Петербургский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание
Сегодня, 12:14
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Петербургский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание

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Из авиагавани запланированы полеты по 105 направлениям.

Петербургский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание, которое актуально с 27 октября по 29 марта 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе Пулково. 

Из авиагавани запланированы полеты по 105 направлениям, из них 67 – российские, 38 – международные. В частности, запускаются рейсы в Бангкок. Впервые в зимнем расписании будут выполняться перелеты в Шанхай, продолжится полетная программа в Алматы и Батуми. 

Кроме того, запланировано по 39 рейсов в неделю в Стамбул, по 21 – в Минск и Дубай, по 12 – в Ташкент и по 14 – в Ереван. В Баку запустят по 10 перелетов за семь дней. Вырастет и количество рейсов в Москву – до 406 в неделю. 

Ранее на Piter.TV: в Пулково прошли учения по тушению самолета. 

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково 

Теги: аэропорт пулково, осень и зима
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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