В аэропорту Пулково прошли учения по тушению самолета

Комплексные учения проводились с 8 по 15 октября.

В Пулково перед началом зимнего сезона состоялись аварийно-спасательные учения. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского аэропорта.

Комплексные учения, которые включили тренировки сотрудников аэропорта и отработку совместных действий с подразделениями пожарно-спасательного гарнизона города, проводились с 8 по 15 октября. Их целью стали проверка работы системы оповещения и отработка навыков реагирования в случае чрезвычайных ситуаций. Речь идет о тушении возгораний на воздушных судах, об эвакуации пассажиров и оказании первой помощи.

Согласно легенде учений, на воздушном судне, заходящем на посадку в Пулково, произошло возгорание правого двигателя. Штатные системы пожаротушения не сработали. После посадки самолета объявлен сигнал "Тревога". К месту прибывают сотрудники противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП), пожарные и аварийные службы города. Они начинают тушение пожара и эвакуацию пассажиров, пострадавшим оказывается первая медицинская помощь. Специалисты предотвращают повторное возгорание топлива и охлаждают самолет. Пресс-служба аэропорта Пулково

После завершения мероприятий был дан сигнал "Отбой", означающий окончание тренировки.

Ранее на Piter.TV: с начала года аэропорт Пулково обслужил 16,2 млн пассажиров.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково