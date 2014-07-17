С начала года аэропорт Пулково обслужил 16,2 млн пассажиров

А лидеры по объему перевозок – авиакомпании "Россия", "Победа" и Smartavia.

За девять месяцев петербургский аэропорт Пулково обслужил 16,2 млн пассажиров: 13 млн – на внутренних рейсах, а 3,2 млн – на международных. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" 9 октября.

Самыми востребованными среди российских направлений стали Москва, Калининград, Сочи, Екатеринбург и Казань, среди зарубежных – Анталья, Стамбул, Минск, Дубай и Ташкент. Наибольший рост демонстрируют Турция, страны СНГ, Ближний Восток и Китай.

В частности, с начала 2024 года пассажиропоток в Турцию составил 1,1 млн человек, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в Узбекистан – 417 тыс. (+24%), Беларусь – 265 тыс. (+18%), ОАЭ – 247 тыс. (+21%), Китай – 176 тыс. (+224%). А лидеры по объему перевозок – авиакомпании "Россия", "Победа" и Smartavia.

Ранее мы рассказывали о том, что из Петербурга увеличили количество рейсов в Тунис.

Фото: Piter.TV