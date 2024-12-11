Просьба комтранса Петербурга о переносе начала сезона СИМ не повлияла на кикшеринговые компании

Перенести сезон ведомство просило из-за неблагоприятных погодных условий.

Две кикшеринговые компании начали сезон аренды средств индивидуальной мобильности в Петербурге, проигнорировав просьбу комитета по транспорту перенести старт. Об этом рассказали очевидцы 6 марта.

По информации "Фонтанки", количество электросамокатов по сравнению с прошлым годом не изменится. Перенести сезон ведомство просило из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее был договор вернуть СИМ в аренду в период с 3 по 10 марта.

Потеплеет в Северной столице ближе к 8 марта, заявил синоптик Александр Колесов.

Ранее на Piter.TV: в ДТП на Полюстровском проспекте пострадал подросток на электросамокате.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга