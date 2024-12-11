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Просьба комтранса Петербурга о переносе начала сезона СИМ не повлияла на кикшеринговые компании
Сегодня, 11:54
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Просьба комтранса Петербурга о переносе начала сезона СИМ не повлияла на кикшеринговые компании

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Перенести сезон ведомство просило из-за неблагоприятных погодных условий.

Две кикшеринговые компании начали сезон аренды средств индивидуальной мобильности в Петербурге, проигнорировав просьбу комитета по транспорту перенести старт. Об этом рассказали очевидцы 6 марта. 

По информации "Фонтанки", количество электросамокатов по сравнению с прошлым годом не изменится. Перенести сезон ведомство просило из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее был договор вернуть СИМ в аренду в период с 3 по 10 марта. 

Потеплеет в Северной столице ближе к 8 марта, заявил синоптик Александр Колесов. 

Ранее на Piter.TV: в ДТП на Полюстровском проспекте пострадал подросток на электросамокате. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: кикшеринг, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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