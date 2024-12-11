Комтранс попросил кикшеринговые компании перенести начало сезона СИМ в Петербурге

Соответствующее письмо направили в адрес операторов 5 марта.

Комитет по транспорту Петербурга попросил кикшеринговые компании передвинуть начало сезона аренды самокатов из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее письмо направили в адрес операторов 5 марта, рассказали в ведомстве.

Ранее на встрече представителей комтранса с операторами кикшеринга стороны договорились об открытии сезона в период с 3 по 10 марта. Ведомство регулирует их деятельность по прокату только в рамках соглашения, подписанного в августе 2024 года. Документ определяет 36 зон, где движение средств индивидуальной мобильности запрещено, 175 локаций с ограничениями скорости до 15 км/ч и семь локаций, где скорость снижена до 10 км/ч.

Ранее на Piter.TV: в петербургских колледжах хотят ввести пары по правилам безопасного пользования СИМ.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга