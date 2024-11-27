В петербургских колледжах хотят ввести пары по правилам безопасного пользования СИМ

В программах учреждений среднего профессионального образования Петербурга могут появиться правила безопасного пользования средствами индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.
Курс обучения уже разработан специалистами. В настоящее время он находится на согласовании в Министерстве просвещения РФ.
Кроме того, в Северной столице обсуждаются организация стоянок для СИМ, объединение кикшеринговых операторов в единую платформу, а также возможность введения верификации пользователей арендных самокатов через "Госуслуги".
Ранее мы рассказывали о том, что опрос о местах передвижения электровелосипедов проходит в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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