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В петербургских колледжах хотят ввести пары по правилам безопасного пользования СИМ
Сегодня, 15:19
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В петербургских колледжах хотят ввести пары по правилам безопасного пользования СИМ

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Курс обучения уже разработан специалистами.

В программах учреждений среднего профессионального образования Петербурга могут появиться правила безопасного пользования средствами индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту. 

Курс обучения уже разработан специалистами. В настоящее время он находится на согласовании в Министерстве просвещения РФ. 

Кроме того, в Северной столице обсуждаются организация стоянок для СИМ, объединение кикшеринговых операторов в единую платформу, а также возможность введения верификации пользователей арендных самокатов через "Госуслуги". 

Ранее мы рассказывали о том, что опрос о местах передвижения электровелосипедов проходит в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: среднее профессиональное образование, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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