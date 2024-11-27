В петербургских колледжах хотят ввести пары по правилам безопасного пользования СИМ

Курс обучения уже разработан специалистами.

В программах учреждений среднего профессионального образования Петербурга могут появиться правила безопасного пользования средствами индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Курс обучения уже разработан специалистами. В настоящее время он находится на согласовании в Министерстве просвещения РФ.

Кроме того, в Северной столице обсуждаются организация стоянок для СИМ, объединение кикшеринговых операторов в единую платформу, а также возможность введения верификации пользователей арендных самокатов через "Госуслуги".

Ранее мы рассказывали о том, что опрос о местах передвижения электровелосипедов проходит в Петербурге.

Фото: Piter.TV