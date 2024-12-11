В ДТП на Полюстровском проспекте пострадал подросток на электросамокате

Подросток получил перелом бедра и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Утром во вторник, 4 марта, в 06:25 в полицию Калининского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии у дома 52 по Полюстровскому проспекту.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 53-летний водитель, управлявший автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь по Полюстровскому проспекту от улицы Чугунной в направлении Литовской улицы, при повороте налево на прилегающую территорию допустил наезд на 17-летнего водителя электросамоката, который следовал навстречу.

В результате аварии подросток получил перелом бедра и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что автобус врезался в легковушку на перекрестке Ланского шоссе и Новосибирской улицы.

Фото: Piter.TV