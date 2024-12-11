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Автобус врезался в легковушку на перекрестке Ланского шоссе и Новосибирской улицы

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Водителю автомобиля был причинен незначительный ущерб здоровью.

Водитель "лазурного" автобуса в Петербурге не справился с управлением и врезался в белый легковой автомобиль на перекрестке Ланского шоссе и Новосибирской улицы, сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

По словам представителей ведомства, автобус выехал за пределы своей полосы, что привело к столкновению с другим транспортным средством.

Водителю автомобиля был причинен незначительный ущерб здоровью. Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что по факту смертельного ДТП с участием рейсового автобуса на КАД проводится проверка.

Фото и видео: Telegram / Мегаполис| ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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