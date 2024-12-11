Автобус врезался в легковушку на перекрестке Ланского шоссе и Новосибирской улицы

Водитель "лазурного" автобуса в Петербурге не справился с управлением и врезался в белый легковой автомобиль на перекрестке Ланского шоссе и Новосибирской улицы, сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.
По словам представителей ведомства, автобус выехал за пределы своей полосы, что привело к столкновению с другим транспортным средством.
Водителю автомобиля был причинен незначительный ущерб здоровью. Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.
Ранее мы сообщили о том, что по факту смертельного ДТП с участием рейсового автобуса на КАД проводится проверка.
Фото и видео: Telegram / Мегаполис| ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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