По факту смертельного ДТП с участием рейсового автобуса на КАД проводится проверка

Водитель легкового автомобиля Mitsubishi Outlander погиб на месте аварии.

Утром во вторник, 4 марта, в полицию Выборгского района Петербурга поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 19-м километре внутренней стороны КАД с участием рейсовых автобусов. Об этом сообщила ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Согласно данным Госавтоинспекции, 45-летний водитель автомобиля марки Mitsubishi Outlander, следуя от Выборгского шоссе в направлении проспекта Энгельса, допустил столкновение с движущимся впереди автобусом "ЛИАЗ", управляемым водителем 46-ти лет.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии. В настоящее время ведется расследование инцидента, устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что у съезда на Комендантский проспект на КАД столкнулись шесть автомобилей.

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