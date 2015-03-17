У съезда на Комендантский проспект на КАД столкнулись шесть автомобилей

Информация о пострадавших отсутствует, кареты скорой помощи на месте не наблюдались.

На Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей, которые оказались разбросанными по проезжей части. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Один из читателей издания сообщил, что около съезда к Комендантскому проспекту столкнулись пять-шесть машин, которые заблокировали дорогу. Информация о пострадавших отсутствует, кареты скорой помощи на месте не наблюдались. В результате аварии образовалась многокилометровая пробка.

Представитель ФКУ "Упрдор Северо-Запад" подтвердил, что инцидент произошел на внешней стороне КАД на 13-м километре трассы. Столкновение шести легковых автомобилей произошло около восьми утра во вторник. Городская полиция уточнила, что причиной ДТП стал наезд на ограждение, после которого последовали многочисленные столкновения.

Ранее мы сообщили о том, что мусоровоз столкнулся с Hyundai на Светлановском. Есть пострадавшие.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер