Мусоровоз столкнулся с Hyundai на Светлановском. Есть пострадавшие

Подробности происшествия уточняются.

Утром во вторник, 2 марта, на севере Петербурга произошла авария. По информации ГУ МВД РФ, около 6:00 мусоровоз столкнулся с автомобилем Hyundai на Светлановском проспекте.

Предварительно известно, что в результате аварии пострадали два человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Подробности ДТП уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском шоссе столкнулись автобус и легковушка.

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