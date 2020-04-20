Мусоровоз столкнулся с Hyundai на Светлановском. Есть пострадавшие

Утром во вторник, 2 марта, на севере Петербурга произошла авария. По информации ГУ МВД РФ, около 6:00 мусоровоз столкнулся с автомобилем Hyundai на Светлановском проспекте.
Предварительно известно, что в результате аварии пострадали два человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Подробности ДТП уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что на Московском шоссе столкнулись автобус и легковушка.
Фото и видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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