На Московском шоссе столкнулись автобус и легковушка

Информация о пострадавших отсутствует.

Автобус и легковая машина столкнулись на Московском шоссе в Пушкинском районе. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Предварительно известно, что автобус потерял управление и съехал в кювет, задев при этом другой автомобиль.

Информация о пострадавших отсутствует. В настоящее время выясняются подробности происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что водитель автобуса, насмерть сбивший женщину на Варшавской улице, стал подозреваемым.

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