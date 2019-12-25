В Петербурге в Международный женский день будет тепло и солнечно

Сейчас Северную столицу настигнут ветра, поскольку наступает циклонический период.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. Ожидаются осадки и тепло с 6 марта.

В настоящее время к городу подходит атмосферный фронт со снегом и с дождем, 5 марта придет еще один. Осадки закончатся днем в четверг. А 3 марта выпало 30% от месячной нормы месяца.

Зато следующие дни, включая и праздничные выходные, будут сухие и достаточно теплые. Выглянет солнце, которое все так ждут, и прогрев воздуха днем станет значительным. Александр Колесов, синоптик

Сейчас Северную столицу настигнут ветра, поскольку наступает циклонический период. Днем 4 марта начнется усиление юго-западного, западного ветра, который все эти дни будет до 7-12 м/с, а в отдельные периоды – до 15 м/с.

Температура воздуха в "сырые" дни составит +2…+4 градуса, с четверга она должна превышать +5 градусов.

Фото: Piter.TV