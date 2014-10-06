В Петербурге официально закрыли сезон фонтанов

Чтобы сооружения вновь радовали жителей и гостей города, специалисты "Водоканала" приступили к их консервации.

В комитете по энергетике Петербурга 20 октября рассказали о том, что сезон фонтанов официально закрыт. Водные жемчужины заработают весной следующего года.

Чтобы сооружения вновь радовали жителей и гостей города, специалисты "Водоканала" приступили к их консервации. В частности, сливается вода, тщательно моются чаши и декоративные элементы. Также сотрудники предприятия демонтируют оборудование для ремонта и обслуживания, проверяют и настраивают отопительное и вентиляционное оборудование в камерах управления.

В этом сезоне работали 104 фонтана, в том числе – три фонтанных комплекса.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга