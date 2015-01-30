В Петербурге к 19 октября завершат фонтанный сезон

Большая часть сооружений прекратила работу 13 октября.

В Петербурге фонтанный сезон подходит к концу. Большая часть сооружений прекратила работу 13 октября, еще 23 фонтана выключат до 19 числа, рассказали в городском комитете по энергетике.

Пока что работают фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина, а также водные жемчужины на Дворцовой набережной, 38, Крестовском проспекте, 21, и фонтан "Слава".

После отключения воды стартует комплекс технических мероприятий по консервации: будет слита вода из чаш и напорных трубопроводов, проведут помывку чаш и декоративных элементов, демонтируют технологическое оборудование для его последующего ремонта. За зиму фонтаны проверят на работоспособность.

Отмечается, что с 2019 года в Северной столице реализуют масштабную программу по восстановлению заброшенных фонтанов. К сегодняшнему дню восстановлено 61 сооружение.

Фото: пресс-служба "Водоканала"