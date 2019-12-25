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В Севкабель Порту появился новый арт-объект в виде огромного кольца
Сегодня, 14:36
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ElzaRada12 Добавить в Яндекс.Новости

В Севкабель Порту появился новый арт-объект в виде огромного кольца

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Установка металлического кольца приурочена к выставке HYDRA.

Арт-объект под названием "Солнечный календарь" создал художник из Словении Мартин Брицель Барага.  Инсталляция расположена таким образом, чтобы в ней можно было "ловить" заходящее солнце. 

В субботу, 25 сентября в 17:00 состоится паблик-ток с создателем кольца. Художник расскажет о процессе работы над "Солнечным календарем" и о других своих проектах. 

Напомним, что в Севкабель Порту проходит выставка "HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности". На ней художники из разных стран осмысляют мировую экологическую повестку. Выставка продлится до 31 января 2022 года.

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Фото: Doing Great Agency

Теги: арт-объект, севкабель порт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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