В Севкабель Порту появился новый арт-объект в виде огромного кольца

Установка металлического кольца приурочена к выставке HYDRA.

Арт-объект под названием "Солнечный календарь" создал художник из Словении Мартин Брицель Барага. Инсталляция расположена таким образом, чтобы в ней можно было "ловить" заходящее солнце.



В субботу, 25 сентября в 17:00 состоится паблик-ток с создателем кольца. Художник расскажет о процессе работы над "Солнечным календарем" и о других своих проектах.

Напомним, что в Севкабель Порту проходит выставка "HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности". На ней художники из разных стран осмысляют мировую экологическую повестку. Выставка продлится до 31 января 2022 года.

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Фото: Doing Great Agency