Куда сходить в Петербурге на выходных 25 и 26 сентября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий на выходные.

Погода в Петербурге держит позицию пасмурной и сырой, грядущие выходные обещают быть такими же промозглыми. В субботу и воскресенье можно остаться дома, напечь печенья и устроить киносеанс. А можно посмотреть подборку мероприятий на выходные от Piter.TV и найти в ней повод одеться потеплее и поехать на выставку или концерт.

Суббота, 25 сентября

В первый выходной предлагаем на выбор сразу два концерта. Первый – "ROCK при свечах" в клуба "Морзе". Рокеры из проекта ORION исполнят авторскую музыку, а также известные оперные арии в сопровождении рояля, флейты, струнного квартета и – неожиданно – балалайки. Особую атмосферность добавят сотни зажженных в этот вечер свечей. Приобрести билеты можно здесь.

Начало в 20.00, Кожевенная линия, 40Б

Второй концерт, "Битва Клавиров", пройдет в Петрикирхе. Слушателям представят музыкальный поединок произведений великих Баха и Бетховена, все произведения исполнят на органе. Приобрести билеты можно здесь.

Начало в 15.00, Невский пр., 22-24.

Еще в субботу стартует VI Международный фестиваль "Кофе&Jazz". В Павловском парке все выходные будет слышна музыка джазовых бэндов и самостоятельных исполнителей, уже признанных и новых: Гасана Багирова, Юлии Касьян, Ильдара Казаханова, ансамблей "Квартет Константина Хазановича", "Stukov Bаnd", "Olympic Brass" и многих других. Особым гостем фестиваля станет один из лучших перкуссионистов мира Йоль Гонсалес Портилья. В сочетании с отборной музыкой и кофе (а присутствовать на фестивале будет множество городских кофеен) прогулка по осеннему парку станет особенно приятной.

Начало в 13.00. Вход по билетам в парк. Павловск, Садовая ул., 20.

Для любителей кинематографа в пространстве THIRD PLACE на Литейном подготовили киносеанс: показывать будут документальный фильм об актере Антоне Ельчине "С любовью, Антоша". Это картина-посвящение памяти погибшего в 2016 году актера. Ему было всего 27 лет, но он успел сыграть в фильмах "Выживут только любовники", "Стартрек: Возмездие", "Сердца в Атлантиде". В картине собраны воспоминания родителей и коллег актера по цеху.

Отмечается, что это благотворительный показ – деньги с проданных билетов пойдут в пользу БФ "Кислород". Билеты на сеанс можно приобрести здесь.

Начало в 17.00, Литейный пр., 62.

Напоследок предлагаем лекцию "Особняк в деталях" от сотрудницы фонда "Внимание" Ники Артемьевой. Она расскажет о сохранении исторических деталей на доходных домах Петербурга, ценности оригинальных окон, дверей, плитки и фурнитуры зданий, а также о том, почему новодел не всегда служит уместной заменой. Кроме того, Арьемьева даст практические советы жителям исторических домов, в которых демонтируют архитектурные детали. Лекция бесплатная, но нужна предварительная запись по телефону 272-75-95.

Начало в 16.00. Литейный пр., 19

Воскресенье, 26 сентября

Для ранних пташек рекомендуем краеведческую прогулку по Большому Сампсониевскому проспекту, она начнется в 11 утра у станции метро "Выборгская". Всем желающим расскажут о секретном уголке, в котором соседствуют здания в стиле "конструктивизм", "аннинского барокко" и в русском стиле, и поведают истории этих домов.

Экскурсия бесплатная, желательно предварительно зарегистрироваться под афишей мероприятия.

Немного позже, в 15.00, похожую прогулку проведут по самой длинной улице города, Софийской улице. В ходе экскурсии участники смогут совершить межвременное путешествие в пределах одной улицы: от Фарфоровского поста до панельных многоэтажек 60-х годов и современных высоток жилых комплексов.

Сбор у платформы "Фарфоровская". Экскурсия бесплатна, но нужна предварительная регистрация.

После прогулки (или вместо нее) можно заглянуть на выставку "Ad aeternum mutation" в Новом музее. Экспозиция собрана из работ художников Валерия Подлясского и Александры Кищук. Авторы размышляют о новых формах жизни, вечном и скоропостижном, изменениях мира и процессах перерождения.

Выставка проработает до 31 октября. 6--я линия В.О. , д. 29

Жители района Семенцы проведут в воскресенье День добрососедства. По-соседски уютное мероприятие включит в себя фотовыставку от жителей Семенцев, турнир по настольному теннису, лекции о городе и активизме, обмен одеждой и растениями, а также дружное приготовление салата из овощей и зелени с общественного города. И его столь же дружное поедание.

Вход на соседскую вечеринку свободный. Начало в 14.00. Сквер за клубом "Космонавт", Бронницкая ул., 24

Фото: предоставлено организаторами; кадр из официального трейлера фильма; Википедия; novymuseum.ru