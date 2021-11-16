Фотографы засняли северное сияние на фоне "Лахта Центра"

Сияние удалось увидеть благодаря безоблачному небу.

В ночь с 15 на 16 ноября фотографы засняли северное сияние в Приморском районе Петербурга. Его было видно на фоне "Лахта Центра".

Сияние показалось около полуночи.

Ну и невероятно повезло с небом, спустя 30 минут пришли тучи, сегодняшняя ночь 16 ноября, неожиданно высоко пробило, даже глаза различали динамику, но хотелось бы большего, увы когда сияние было эпичным(4 ноября) у нас были тучи, поэтому пока только такое. написал Александр Спиридонов [прим. пунктуация автора сохранена]

Также за явлением природы сегодня наблюдали в Ленобласти, в частности, во Всеволожском районе.

Ранее фотографы рассказали Piter.TV о проблемах, с которыми сталкиваются во время съемок северного сияния.

Видео: YouTube / Игорь Колобов

Фото: Instagram / @tooluxel (Александр Спиридонов)