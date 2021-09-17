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Вышел полноценный трейлер нового сезона "Наследников" от HBO

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Cериал был продлен на третий сезон еще в 2019 году.

Телеканал HBO выпустил трейлер третьего сериала "Наследники" ("Succession"). Сценаристом сериала является Джесси Армстронг ("Черное зеркало").

В третьем сезоне к касту присоединились актеры Александр Скарсгард и Эдриан Броуди. Они сыграют влиятельных инвесторов, которые могут повлиять на борьбу за конгломерат Waystar.

Напомним, шоу получило ряд авторитетных наград, среди которых премии "Золотой глобус" и "Эмми".

Премьера нового сезона — 18 октября на HBO Max и в "Амедиатеке".

Ранее стало известно, что HBO снимет спин-офф "Бэтмена" про суперзлодея Пингвина.

Видео: YouTube / HBO

Теги: сериалы, трейлеры сериалов
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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