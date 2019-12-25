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HBO Max снимет спин-офф "Бэтмена" про суперзлодея Пингвина
Сегодня, 12:20
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

HBO Max снимет спин-офф "Бэтмена" про суперзлодея Пингвина

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Сюжет расскажет о том, как Пингвин пришел к власти в криминальном мире Готэм-сити.

Американский интернет-сервис HBO Max  занялся разработкой спин-оффа фильма "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза. Новый проект будет посвящен суперзлодею Пингвину. Об этом сообщило издание Variety.

Сюжет расскажет о том, как Пингвин пришел к власти в криминальном мире Готэм-сити. Пока неизвестно, вернется ли к своей роли Колин Фаррелл, который сыграл Пингвина в фильме Ривза.

Сценарий для спин-оффа напишет Лорен ЛеФранк. Этот сериал станет вторым спин-оффом "Бэтмена" для HBO Max. Предыдущим был сериал о полиции Готема.

Ранее мы писали, что Жора Крыжовников снимет мини-сериал по роману Достоевского "Преступление и наказание".

Фото: Instagram / prorenfx

Теги: hbo max, бэтмен, спин-офф
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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