HBO Max снимет спин-офф "Бэтмена" про суперзлодея Пингвина

Сюжет расскажет о том, как Пингвин пришел к власти в криминальном мире Готэм-сити.

Американский интернет-сервис HBO Max занялся разработкой спин-оффа фильма "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза. Новый проект будет посвящен суперзлодею Пингвину. Об этом сообщило издание Variety.

Сюжет расскажет о том, как Пингвин пришел к власти в криминальном мире Готэм-сити. Пока неизвестно, вернется ли к своей роли Колин Фаррелл, который сыграл Пингвина в фильме Ривза.

Сценарий для спин-оффа напишет Лорен ЛеФранк. Этот сериал станет вторым спин-оффом "Бэтмена" для HBO Max. Предыдущим был сериал о полиции Готема.

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Фото: Instagram / prorenfx